La Russie est stricte sur la protection de ses espaces frontaliers. Le centre de contrôle de la défense nationale du ministère russe de la Défense a rapporté vendredi 10 décembre, qu’un chasseur Su-30 de la force aérospatiale russe a intercepté un avion de reconnaissance de la marine américaine au-dessus de la mer Noire. « Le 10 décembre 2021, les systèmes de contrôle de l’espace aérien russes ont détecté une cible aérienne au-dessus des eaux neutres de la mer Noire à l’approche de la frontière de l’État russe », indique le communiqué cité par l’agence de presse Tass.

La défense russe a alors dépêché un chasseur Su-30 des forces d’alerte de réaction rapide de défense aérienne du district militaire du Sud, pour identifier la cible aérienne et l’empêcher de violer la frontière de l’État russe, a déclaré le Centre de contrôle. « L’équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme étant un avion de reconnaissance P-8A de l’US Navy et l’a surveillée au-dessus de la mer Noire. Aucune violation de la frontière d’État de la Fédération de Russie n’a été autorisée », souligne le ministère.

Dans le strict respect des règles internationales

Comme d’habitude, « après que l’avion étranger a fait demi-tour depuis la frontière russe, l’avion de combat est rentré sain et sauf à son aérodrome d’origine », a déclaré le Centre de contrôle de la défense nationale. Le ministère de la Défense a également rappelé, comme il le fait toujours, que le vol du chasseur russe s’est déroulé dans le strict respect des règles internationales d’utilisation de l’espace aérien au-dessus des eaux neutres sans traverser de routes aériennes ni voler dangereusement près d’un avion étranger.

Des avions militaires américains et français escortés

Dans un communiqué jeudi, le ministère russe de la Défense avait également souligné avoir fait décoller des chasseurs pour intercepter et escorter des avions militaires américains et français volant près de ses frontières en mer Noire, au milieu de la tension entre Moscou et les Occidentaux. Selon le ministère russe de la Défense, les avions russes ont intercepté et escorté deux chasseurs français Mirage 2000 et Rafale, un ravitailleur KC-135 de l’aviation française ainsi que deux avions de reconnaissance américains, un CL-600 « Artemis » et RC-135.