Aux Etats-Unis, de nombreux enfants confondent l’origine des aliments. En effet, selon une étude effectuée par le Journal of Environemental Psychology, la méconnaissance alimentaire devient de plus en plus préoccupante au niveau de cette couche de la population américaine. Il s’agit plus précisément d’une enquête qui a consisté à demander à 176 enfants américains de quatre et sept ans, l’origine de 13 aliments.

Le bacon un aliment végétal, selon les enfants

Le moins que l’on puisse dire c’est que les enfants interrogés connaissent mal les aliments qu’ils mangent. Le plus surprenant, est que la moitié d’eux (46%) pense que la frite est un genre de viande. Même si les résultats de cette enquête tirent la sonnette d’alarme sur la méconnaissance des aliments par les enfants américains, certains chercheurs y voient une bonne chose. En effet, ils estiment qu’en identifiant de manière erronée l’origine des aliments, ceux-ci seraient plus ouverts à se tourner vers un régime alimentaire à base de plantes. Notons que l’enquête a aussi permis de questionner les enfants sur d’autres aliments comme le bacon. D’après ces derniers (41%), il s’agit d’un aliment provenant d’une plante.

32% des enfants ont également pensé que la boulette d’un hamburger provient d’une source végétale. Au total, un minimum de 30% des jeunes ont donné la mauvaise catégorie des aliments d’origine animale. Cependant, ils étaient tous unanimes sur le fait que le lait est d’origine animale.