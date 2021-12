Un officier de police de Chicago a été accusé du meurtre par balle de la mère de son enfant de 9 mois après s’être disputé avec elle au sujet d’une autre femme, ont annoncé les procureurs. Pierre Tyler, 29 ans, a comparu lors d’une audience diffusée en direct sur YouTube samedi. L’officier a été accusé de meurtre au premier degré d’Andris B. Wofford, 29 ans, décédée d’une blessure par balle à la tête, selon le bureau du médecin légiste du comté de Cook et le département de police.

Tyler et Wofford, qui étaient en couple, partagent un enfant de 9 mois. L’officier a également eu un autre enfant avec une femme différente à peu près au même moment, a déclaré le procureur adjoint Craig Engebretson. Le 5 décembre, Wofford a appris que Tyler avait une « affaire de pension alimentaire en instance » avec la mère de l’autre enfant et peu de temps après, elle a cru à tort que Tyler avait épousé la femme et ils se sont disputés.

Mercredi, l’une des nombreuses caméras de surveillance du domicile de la victime a montré Tyler entrant chez elle et un voisin a entendu les deux se disputer vers 19 heures. Vers 20h30 ou 21h, le même voisin a entendu une « forte détonation étouffée », puis plus de cris, a déclaré le procureur adjoint. À 21 h 01, les caméras ont montré que la porte d’entrée s’ouvrait légèrement puis « se fermait brusquement », a déclaré Engebretson.

Un sms au père de la victime

Le corps de la femme ensuite été découvert juste à l’intérieur de cette porte. Quelques instants plus tard, Tyler a été filmé en sortant de la porte arrière à 21h02, portant ce qui semblait être une arme de poing dans un étui sur le dos. Tyler est alors vu en train de partir dans sa voiture. À 21h11, le père de la victime, qui surveillait l’un des enfants de Wofford, a reçu un SMS de son téléphone portable disant qu’elle « serait là dans un instant », a déclaré Engebretson. Mais Wofford ne s’est jamais présentée et son téléphone portable n’a jamais été retrouvé.

Interrogé en tant que témoin

Après que les proches n’ont pas pu l’atteindre, le corps de Wofford a été retrouvé le lendemain avec une douille à côté d’elle. Wofford, dont l’appartement n’a pas été saccagé et où il n’y avait aucun signe d’effraction, portait toujours son manteau, a déclaré Engebretson. Tyler a d’abord été interrogé en tant que témoin et il a admis s’être rendu chez elle entre 16 h et 21 h et a dit aux détectives qu’il y avait laissé une arme à feu, mais la police ne l’a jamais trouvée.

Refus de libération sous caution

Tyler a été arrêté après que la police a visionné des séquences vidéo et obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son sac de tir, où ils ont trouvé des douilles d’obus usées, dont l’une correspondait à celle trouvée à côté de la victime. L’avocat de Tyler, Tim Grace, a déclaré au juge que l’affaire était en grande partie circonstancielle. Le policier a trois enfants, dont un avec Wofford. L’officier Steve Rusanov, un porte-parole de la police, a déclaré que Tyler était « déchargé des pouvoirs de la police ». Tyler, qui est maintenu en détention provisoire à la prison du comté de Cook, devrait comparaître ce lundi. Il s’était vu refuser la libération sous caution, samedi.