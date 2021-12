Des chercheurs japonais prévoient de lancer en 2023 le premier satellite au monde fabriqué partiellement en bois. L’équipe de développement du satellite composée de l’Université de Kyoto et la société Sumitomo Forestry Co, évoque le respect de l’environnement et le faible coût du bois dans le développement spatial. De plus, il sera moins cher à fabriquer que par des méthodes conventionnelles utilisant l’aluminium, le matériau dominant actuel d’un satellite. Parce que les ondes électromagnétiques peuvent pénétrer dans le bois, le satellite peut abriter une antenne à l’intérieur.

Le satellite prévu sera un cube de 10 centimètres de côté. Son extérieur sera recouvert de bois et de cellules solaires, et il contiendra un substrat électronique à l’intérieur. L’université d’État et la société de produits en bois basée à Tokyo devraient tester la durabilité du bois dans l’espace, peut-être à partir de février, à l’aide d’un appareil expérimental extravéhiculaire à la Station spatiale internationale.

Permettre aux enfants de fabriquer des satellites

L’équipe, dirigée par l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, Takao Doi, prévoit de fixer à l’appareil des plaques de bois de dureté variable provenant de plusieurs espèces d’arbres. Les plaques resteront exposées dans l’espace pendant environ neuf mois pour vérifier leur détérioration. Doi, professeur spécialisé dans un programme à l’Université de Kyoto, a déclaré que si le plan réussissait, il ouvrirait la voie à « permettre même aux enfants intéressés par l’espace de fabriquer un satellite ».