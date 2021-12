Des innovations assez remarquables s’observent dans le domaine du transport dans le monde. En effet, une entreprise africaine dénommée Phractyl a dévoilé un appareil très peu ordinaire. Il s’agit d’un avion dont la spécificité est d’arriver à effectuer des décollages et des atterrissages presqu’en mode vertical. Ce type d’appareils a également le mérite de ne pas avoir besoin de pistes ou d’héliports. Il est différent de l’hélicoptère en ce sens qu’il revient nettement moins coûteux.

L’appareil qui est une réponse africaine à des problèmes que rencontre le continent se présente physiquement avec des pattes d’oiseaux. Les pattes d’animales permettent à l’appareil d’effectuer plusieurs déplacements sur tous types de terrains. Ces pattes ont également le mérite de soulever, abaisser, équilibrer et incliner le corps de l’avion.

Les pattes de chenilles

Dès que l’appareil est dans les airs, les jambes se replient et se retirent. L’objectif ainsi est de minimiser la traînée. Les pattes de chenilles servent en même temps à amortir l’atterrissage. Selon d’autres précisions apportées par la société Phractyl l’appareil peut soit être piloté ou télépiloté. Il a la possibilité de 150 km et peut transporter une charge utile maximale de 150 kg. Il se déplace à une vitesse allant jusqu’à 180 km/h (112 mph). L’appareil peut être utilisé sous forme de vols récréatifs, des EMT, des livraisons médicales, des missions de fret, l’inspection des infrastructures et même la pulvérisation des cultures, a martelé la société Phractyl.