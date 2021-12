Des organisations de protection des animaux ont retrouvé dimanche une centaine de chats morts dans la maison d’un retraité à Nice en France. Outre les cadavres, une vingtaine d’autres animaux en mauvaise santé, ont également été signalés au domicile du retraité. La découverte a été faite après que l’homme, un Niçois âgé de 81 ans, ait été hospitalisé avec des chats, selon le journal local Nice-Martin. La nièce de l’homme retraité avait demandé l’aide des associations après la découverte des animaux.

Au total, plus de 100 chats morts ont été retrouvés à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, pour la plupart dans des caisses fermées en plastique ou en bois, de même des restes de rats et mâchoires de chien. « La plupart des chats étaient morts quand ils ont été placés dans ces boîtes au regard de leur position, mais on pense qu’au moins deux ont pu être enfermés vivants », a expliqué Philippe Desjacques, président de l’association La Tribu du Fourmilier. Le corps d’un autre chat a été retrouvé sur le canapé, partiellement dévoré par d’autres chats. La vingtaine d’autres chats encore en vie mais dans le besoin ont été secourues et confiées à des vétérinaires ou à des bénévoles.

« Des histoires comme celle-ci chaque année »

« Malheureusement, nous voyons des histoires comme celle-ci chaque année », a déploré Desjacques, ajoutant que les organisations cherchaient à condamner l’homme pour mauvaise conduite ou négligence. Selon le responsable de l’association, le retraité souffre du syndrome de Noé, un trouble mental qui prend plus d’animaux que vous ne pouvez en supporter, et du syndrome de Diogène (accumulation d’objets hétéroclites). Le procureur de Nice, Xavier Bonhomme a déclaré qu’un tribunal français avait ouvert une enquête pour cruauté envers les animaux.