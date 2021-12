L’ancien président américain Donald Trump s’en est pris à l’ex-Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’accusant de déloyauté en raison du son message de félicitations à Biden après son élection en 2020, selon un rapport d’Axios. Donald Trump s’est vanté d’avoir aidé Netanyahou, dans ses propres efforts électoraux, a renversé des décennies de politique américaine en faveur d’Israël. Trump a également indiqué l’avoir aidé à soutenir la revendication d’Israël sur les terres saisies pendant la guerre.

« La première personne qui a félicité [Biden] était Bibi Netanyahou, l’homme pour qui j’ai fait plus que toute autre personne (…). Bibi aurait pu se taire. Il a fait une terrible erreur », a déclaré Trump, selon Axios. Netanyahou n’a pas été le premier dirigeant à féliciter Biden, car Netanyahou avait attendu plus de 12 heures pour le faire, et il avait enchaîné avec un tweet faisant l’éloge de Trump, selon l’AP.

« Je ne lui ai pas parlé depuis »

Trump a dit à Axios qu’il était choqué quand sa femme, Mélania Trump, lui a montré la vidéo de Netanyahou félicitant Biden. « [Netanyahou] était très tôt – genre, plus tôt que la plupart. Je ne lui ai pas parlé depuis », a déclaré Trump. « Je vais vous dire quoi, si je n’étais pas venu, je pense qu’Israël allait être détruit », a déclaré Trump à propos de la relation avec Israël.

Il était important de féliciter Biden

Après la révélation des commentaires de Trump, l’ancien Premier ministre israélien a défendu son message de félicitation à Joe Biden suite à sa victoire à l’élection présidentielle de 2020, affirmant que cela « était important » compte tenu de l’importance de l’alliance américano-israélienne. « J’apprécie hautement la grande contribution du président Trump à Israël et à sa sécurité. J’apprécie également l’importance de l’alliance solide entre Israël et les États-Unis et il était donc important pour moi de féliciter le nouveau président », a déclaré Netanyahou dans un communiqué vendredi.