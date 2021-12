Le Bénin veut inscrire le Koutammakou béninois au patrimoine mondial de l’Unesco. Le Koutammakou n’est rien d’autre que la région des Tatas Somba, ces mini-châteaux forts du nord-Bénin. En 2020, le pays a réussi « la prouesse de préparer et de déposer le dossier d’extension de l’inscription du Koutammakou sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. L’approbation de cette extension par la 45ème session du comité du patrimoine mondial qui se tiendra en 2022, viendra confirmer la valeur universelle exceptionnelle de ce bel espace culturel faisant du Koutammakou béninois, une véritable destination touristique » déclarait le ministre de la culture Jean-Michel Abimbola en aout dernier.

Le directeur de la promotion culturelle, interrogé récemment par le quotidien La Nation est très optimiste quant à l’inscription du Koutammakou béninois au patrimoine mondial de l’Unesco lors de cette session. « Je puis vous assurer que tel qu’il est rondement mené, c’est un dossier très propre du point de vue contenu, si bien que nous n’avons aucun doute qu’il ne passera pas » a t-il déclaré. Paul Akogni parlera ensuite du projet « Route des Tatas » prévue pour valoriser le site du Koutammakou.

« Le projet se charge de mettre en place ce que les touristes doivent voir »

La « Route des Tatas » est un bras, un rift marchand dont le rôle est la mise en tourisme du site. Le projet se charge de mettre en place ce que les touristes doivent voir lorsqu’ils descendent sur le terrain. Tous les circuits qu’il détermine sont validés en amont par les services techniques du ministère du Tourisme et de la culture » a expliqué le directeur de la promotion culturelle. Actuellement, il y a quatre circuits, mais « on peut en créer des dizaines, des centaines. Cela dépendra des valeurs qu’on voudrait mettre en exergue et des travaux de viabilisation pour faciliter l’accès et la découverte du site » a t-il poursuivi.

Rappelons que le Koutammakou est le pays des Bétammaribè. Il s’étend de part et d’autre de la frontière entre le Bénin et le Togo au Nord. Le Togo a déjà réussi à inscrire son Koutammakou au patrimoine de l’Unesco. Il ne reste que le Bénin.