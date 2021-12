Le mardi 14 décembre dernier il y a eu de violents affrontements entre les étudiants membres de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb) et de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb). On dénombre plusieurs blessés. Ces affrontements auraient éclaté entre des cellules de sécurité de ces organisations estudiantines. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne compte pas tolérer ce qui s’est passé.

Dans un communiqué rendu public hier, Eléonore Yayi Ladékan a assuré que ces faits seront bel et bien sanctionnés. « Au regard de la gravité des faits qui ne resterons pas impunis, je tiens à rappeler à toute la communauté universitaire que conformément aux textes, seuls les recteurs des universités sont garants de la sécurité de tous les usagers de nos campus ».

« Prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les auteurs desdits actes de vandalisme »

Elle a donc instruit le premier responsable de l’UAC Félicien Avléssi « à l’effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les auteurs desdits actes de vandalisme afin que force reste à la loi « . L’autorité n’a pas manqué de rappeler que l’université n’est pas un lieu où des actes de vandalisme et de violence doivent être tolérés. C’est un lieu sûr, de quiétude, où chaque étudiant à la liberté d’étudier et de vaquer sans aucune contrainte à ses occupations.