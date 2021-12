Will Smith est un acteur très connu. C’est après la diffusion de la série comique « Le Prince de Bel-Air » sur les chaînes de télévision que Will Smith a été révélé au grand public. Plus tard, l’acteur afro-américain est apparu dans plusieurs autres films et des sagas qui ont connu un grand succès. Son rôle dans la saga « Men In Black » a aussi contribué à consolider sa notoriété dans l’univers cinématographique.

Ces dernières années, Will Smith et sa femme Jada ont beaucoup fait parler d’eux. Cela n’a rien à voir avec les projets qu’ils ont en commun ou encore des projets cinématographique de Will Smith. Le couple s’est plutôt ouvert à des confidences plutôt osées et très personnelles dans les médias en accordant des interviews à des médias. En 2019, Jada Pinkett avait fait des confidences sur les infidélités dans son couple avec Will Smith. S’en est suivi de nombreux déballages de Jada et de Will Smith dans les médias sur leurs relations extraconjugales.

En effet, une pétition a été mise en ligne pour demander que le couple ne soit plus interviewer. La pétition dénommé « Arrêtez d’interviewer Will et Jada Smith ! » mise en ligne sur la plateforme change.org a été mise en ligne après les déballages dans les médias du couple. Selon nos informations plusieurs personnes ont signé la pétition. Plus de 2000 signatures ont été vus en bas de la pétition mise en ligne. Parmi les signataires, certains ont estimé que les déballages du couple ont suscité beaucoup de dégoût des téléspectateurs.