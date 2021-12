En cette fin d’année, l’ancien président Boni Yayi, invite les Hommes à restaurer leur alliance avec Dieu. « L’Alliance entre l’Homme et Dieu est comme un parapluie que Dieu déploie sur nous, ses enfants qui invoquons son Nom, de telle sorte que, quand il pleut, aucune goutte de pluie ne nous mouille » enseigne Boni Yayi, dans une publication sur sa page facebook.

« Ces fléaux sont la conséquence de notre rébellion, celle du monde contre Dieu »

Cette pluie, pourrait être « assimilée aux fléaux et autres tribulations qui secouent notre monde contemporain : la promotion de l’homosexualité et l’avortement, la crise sanitaire et sécuritaire, la crise écologique, le racisme, le rejet de l’étranger et la situation des opprimés sans défense » a listé l’ex-locataire de la Marina. Il a également évoqué le culte des faux dieux, la course à l’armement nucléaire et à la guerre froide, le trafic des armes et stupéfiants, la délinquance juvénile, les inégalités, les discriminations, la grande misère des peuples, la haine, la violence, la duperie , le mensonge , le terrorisme international et ses abominations.

Pour lui, il est donc important que les Hommes restaurent leur alliance avec Dieu. « Ces fléaux sont la conséquence de notre rébellion, celle du monde contre Dieu » estime Boni Yayi. Afin de s’en débarrasser, il faut déclencher « le Protocole pour notre restauration dans notre Alliance avec Dieu, notre Papa ».