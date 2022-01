L’ancien président français Nicolas Sarkozy sera à nouveau face à la justice de son pays du 28 novembre au 14 décembre dans le cadre de l’affaire relative aux « écoutes ». Selon l’annonce qui a été faite ce lundi 24 janvier par la Cour d’appel de Paris, il s’agit d’un nouveau jugement en appel.

Suite à sa condamnation en première instance à trois ans de prison dont un an ferme, l’ancien patron de l’Ump avait annoncé qu’il ferait appel de la décision. Il a tout le long du processus fait savoir qu’il n’a commis « le moindre acte de corruption ». Ses co-accusés Thierry Herzog et Gilbert Azibert ont également nié sur toute la ligne les différentes charges qui ont été retenues contre eux.

9 jour de procès…

On retient que le procès en appel de l’ancien président français Nicolas Sarkozy et de ses coaccusés est prévu sur neuf journées entières ou demi-journées. Il se déroulera les 28, 29 et 30 novembre, ainsi que les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 décembre. L’affaire qui remonte en 2014 met en scène plusieurs anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy. La justice avait fini par conclure l’existence d’un « pacte de corruption » entre Nicolas Sarkozy, son avocat et l’ex-haut magistrat Gilbert Azibert.