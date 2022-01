Jacques Migan ne retient pas ses coups quand il s’agit de défendre le régime en place. Il est sorti de sa réserve après la publication de cette vidéo montrant un élu français interrogé le ministre Jean-Yves Le Drian sur la situation de Mme Madougou au Bénin. L’ancien bâtonnier s’en est pris au parlementaire en question.

» Ce genre de déclaration farfelue, n’est pas nouveau «

« Le député Hubert Julien LAFERRIERE est un prestataire de service connu pour son dévouement intéressé à la fausse cause de certains opposants béninois qui vivent en France. Et ce genre de déclaration farfelue, n’est pas nouveau. C’est lui seul qui sait quel contrat il a avec les acteurs politiques béninois condamnés par la justice, pour être obligé de dénigrer avec tant de maladresse et de condescendance la justice béninoise » a déclaré l’avocat selon les propos rapportés par le site Visages du Bénin. Il a accusé une partie de la classe politique française d’être dans des compromissions partisanes avec les opposants béninois.

Une « dérive langagière »

« Une honte au peuple français » selon lui. Il va ensuite pointer du doigt la « dérive langagière » du député de La République En Marche. En effet, selon Jacques Migan, Hubert Julien LAFERRIERE a souhaité l’intervention de la France dans la situation de certains opposants béninois sans « trop d’ingérence ». Donc, pour lui, la France peut se laisser « à un peu d’ingérence », fait observer l’ancien bâtonnier.

« Ça ne donnera rien »

Il recommande à Paris de ne même pas se laisser à « un peu d’ingérence » parce que le Bénin ne se mêle pas des affaires politiques françaises. « Au ministre le Drian et au président français Emmanuel Macron, je les invite à ne même pas continuer à faire pression sur les autorités béninoises pour quelque affaire que ce soit. Ça ne donnera rien » avertit ce membre du Bloc Républicain, un des deux partis de la mouvance présidentielle.