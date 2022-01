La Russie pourrait ne pas être seule dans le viseur des Etats-Unis, en cas d’invasion de l’Ukraine. Les USA ont récemment menacé la Biélorussie, si elle aide Moscou à attaquer son voisin ukrainien. C’est le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, qui a donné l’information hier mardi 25 janvier 2022.

L’OTAN pourrait réviser sa position

Lors d’une conférence de presse, il a indiqué : « Ces derniers jours nous avons également clairement fait savoir à la Biélorussie que s’elle autorise l’utilisation de son territoire pour une attaque contre l’Ukraine, il sera confronté à une réponse rapide et ferme des Etats-Unis et de nos alliés et partenaires ». Ned Price a par ailleurs souligné que l’organisation du traité atlantique nord (OTAN), pourrait réviser sa position vis-à-vis de la Biélorussie, si une attaque contre l’Ukraine se fait depuis son territoire, ou « si les troupes russes devraient (y) être stationnées de façon permanente». Au cours de son intervention, le porte-parole du département d’Etat américain a fait part des préoccupations des Etats-Unis, concernant le déploiement massif des troupes militaires de la Russie en Biélorussie.

Notons que ces propos de la diplomatie américaine interviennent après que plusieurs médias avaient indiqué, le lundi 24 janvier, que l’administration Biden avait mis 8500 soldats en alerte face à la menace d’une invasion russe. Même si le président américain a dit, hier mardi, ne pas avoir l’intention de déployer des troupes en Ukraine, il avait confié que Vladimir Poutine pourrait faire l’objet de sanctions « significatives » si la Russie attaque l’Ukraine.