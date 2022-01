Les médias britanniques ont rapporté une situation très peu ordinaire que traverse un septuagénaire après avoir subi une chirurgie esthétique. L’homme n’arrive plus à fermer les yeux depuis l’intervention dont il a fait l’objet depuis 3 ans. Aujourd’hui âgé de 79 ans, l’homme a subi l’intervention chirurgicale à la clinique britannique privée BMI The Priory Hospital en 2019.

13.000 euros

A l’origine, son objectif était de revoir ses joues qui avaient eu une déformation quand il était encore plus jeune. Elles se sont gonflées suite à une occlusion. La chirurgie esthétique qui lui aura coûté la bagatelle somme de 13.000 euros n’aura pourtant rien arrangé. Le lifting du cou, blépharoplastie des paupières inférieures et rhinoplastie auront donné à l’homme un autre aspect. Après près de 10 heures d’intervention, il n’avait plus la possibilité de fermer ses yeux.

« Je ne pouvais pas voir… »

Le soignant fait dans un premier temps référence aux effets secondaires de la chirurgie. Ce dernier le rassure en faisant remarquer que ces effets étaient passagers. « Je ne pouvais pas voir et la nuit, je devais le couvrir avec du ruban adhésif », a confié le septuagénaire. Il a également fait savoir qu’il a subi une autre intervention chirurgicale qui n’aura pas réglé son souci. « Mon œil gauche est toujours ouvert aujourd’hui. Même si vous avez confiance en un chirurgien de haut niveau, soyez prudent, car cela peut ruiner votre vie », a-t-il confié.