L’international français, Ousmane Dembélé a été sommé de quitter Barcelone immédiatement. L’attaquant a été exclu de l’équipe pour affronter l’Athletic Club jeudi soir avec le directeur sportif du club, Mateu Alemany, annonçant qu’ils avaient l’intention de le transférer avant la clôture de la fenêtre de transfert le 31 janvier et suggérant qu’il ne jouera plus pour eux. Cela est intervenu après que l’entraîneur Xavi Hernandez ait lancé un ultimatum public mercredi soir au joueur : renouveler ou partir.

Dembélé a encore six mois sur son contrat et n’est pas parvenu à un accord sur un nouveau contrat. Le club a conclu que le joueur de 24 ans n’avait pas l’intention de continuer au-delà de l’été, bien que Xavi ait déclaré que Dembélé avait dit qu’il voulait rester. S’il ne part pas maintenant, il risque de passer les six prochains mois restants dans les tribunes et le club a même étudié la possibilité de résilier son contrat. Le club doit perdre son salaire s’il veut faire venir des joueurs.

« Il est évident que le joueur ne veut pas continuer et n’est pas engagé dans notre avenir », a déclaré Alemany. « Dans ce scénario, lui et ses agents ont été informés qu’il devrait partir immédiatement parce que nous voulons des joueurs qui s’engagent dans notre projet. Nous espérons donc le transférer avant le 31 janvier », a déclaré le directeur sportif face à la presse.

« Nous avons cherché des moyens pour qu’il puisse rester avec nous. Toutes ces offres ont été refusées par ses agents. Le fait qu’il ne soit pas dans l’équipe n’est qu’une conséquence de tout ce processus », a ajouté Alemany indiquant que c’est l’entraîneur qui a pris la décision. Le français est arrivé à Barcelone à l’été 2017 pour environ 135 millions d’euros. Il a été longtemps perturbé par des blessures aux jambes, et a mis du temps à se faire une place de choix en Catalogne.