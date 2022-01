Le virus de la Covid-19 continue de sévir au Bénin. Selon le dernier bilan des autorités gouvernementales, le pays à la date du 02 janvier 2022 « compte 538 cas actifs pour un total de 25522 cas confirmés dont 24823, guéris et 161 décès ». Le Bénin a donc recensé en moins de deux semaines plus de 500 cas de contamination. Le ministère de la santé et ses démembrements continuent d’exhorter les populations à aller se faire vacciner.

Plus d’un million de personnes entièrement vaccinées

En effet, pour le gouvernement béninois c’est la seule solution pour freiner l’avancée de la maladie. Il recommande aussi le respect des gestes barrières. Une campagne de vaccination accélérée a été lancée l’année dernière et les résultats sont plutôt encourageants. Si on ajoute foi aux données de l’Organisation mondiale de la santé, 1773.592 personnes ont déjà reçu leur première dose de vaccin contre le terrible virus. 1.319.264 sont entièrement vaccinées.

Rappelons que la Covid-19 a fait son apparition au Bénin le 16 mars 2020. C’est d’ailleurs en cette même année que le monde entier a été durement touché par la maladie qui a fait au jour d’aujourd’hui 5 millions de morts. Un variant contagieux dénommé Omicron est apparu , il y a quelques mois dans plusieurs pays.