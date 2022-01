Cette semaine, le gouvernement béninois a dévoilé son Programme d’actions pour le quinquennat 2021-2026. On retient que le secteur de l’eau sera réformé. La Société nationale des eaux du Bénin (Soneb) va être scindée en deux. C’est le ministre des mines et de l’eau qui l’a fait savoir le jeudi 06 janvier 2022 lors de la présentation de ce PAG. Selon les dires de l’autorité, la Soneb sera désormais constituée d’une société patrimoine et d’une société d’exploitation.

Il faut dire que la société béninoise d’énergie électrique (SBEE) avait elle aussi été scindée en deux suite à une décision prise lors du conseil des ministres du 02 décembre 2020. « L’Etat s’investit dans la réalisation et la réhabilitation d’infrastructures importantes de production d’énergie électrique, dans l’objectif d’atteindre d’ici quelques années, une autonomie énergétique. Aussi, a-t-il été jugé opportun, pour leur bonne gestion, de constituer une société de patrimoine de production d’électricité, la SBPE, distincte de la Société béninoise d’Energie électrique (SBEE) dont la mission essentielle sera recentrée sur la distribution » indiquait le compte rendu de cette réunion gouvernementale.

Une société de patrimoine de production d’eau ?

Cette nouvelle société à capital public est chargée de la production et la vente d’électricité grâce à l’exploitation des actifs propres, l’achat de l’énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d’électricité à la SBEE. Il y aura donc probablement une société de patrimoine de production d’eau dont le rôle serait de produire et de vendre l’eau grâce à l’exploitation des actifs propres notamment. Mais comparaison n’étant pas raison on attend que le ministre revienne un peu plus en détail sur cette réforme dans les prochains jours.