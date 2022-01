Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) pour le second quinquennat de Patrice Talon contient plusieurs projets pour le sport béninois. Ils ont été exposés récemment par le ministre des sports Oswald Homéky. On retient qu’une chaîne sportive sera créée. « Nous ambitionnons d’opérationnaliser une chaîne sportive au Bénin. C’est la transformation en cours de Ado FM et d’Ado TV » a expliqué le ministre des sports.

« Nous envisageons de poursuivre la construction… »

Le gouvernement investira aussi dans la réhabilitation des stades et en construira d’autres notamment à Parakou dans le Nord du pays. « Nous envisageons de poursuivre la construction et la réhabilitation des stades. Le stade Charles de Gaulle sera entièrement réhabilité. Nous allons enfin réaliser à Parakou un stade aux normes internationales. Il y a la construction du stade René Pleven de Cotonou » a laissé entendre Oswald Homéky.

Outre ces infrastructures, le gouvernement prévoit aussi de construire une académie de football de jeunes filles à Lokossa. Les autres disciplines, notamment, le Basket-ball et le tennis bénéficieront aussi d’infrastructures. En effet, l’exécutif ambitionne de construire une académie de tennis. Il compte aussi reconstruire les infrastructures de l’Unafrica, réhabiliter intégralement le pavillon du hall des arts et construire une Arena moderne de Basket-ball à Kouhounou.