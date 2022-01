Le procès de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire Divisionnaire de police, Florent Edgar Agbo s’est ouvert ce lundi 24 janvier 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après l’ouverture de ce procès, les mis en cause ont été conviés à la barre pour les formalités d’usage. Ils ont été inculpés par le juge qui a ordonné la jonction des procédures. Le Président de Céans a renvoyé après le dossier au 07 Février 2022.

Report du procès de l’ex- Directeur de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire Divisionnaire Florent Edgar Agbo. Placé sous mandat de dépôt en fin d’après-midi du jeudi 30 décembre 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), le procès de l’ex-directeur de l’Immigration et de l’Emigration, le Commissaire Divisionnaire de police, Florent Edgar Agbo a eu lieu cet après-midi de ce lundi 24 janvier 2022 vers 15h 30 à la Haute juridiction à Porto-Novo. Selon Frissons Radio ,14 prévenus étaient présents ce lundi 24 janvier 2022 dans la salle. Il s’agit de six camerounaises, de six policiers, du Chef quartier d’Avotrou et le Commissaire Divisionnaire de police, Florent Edgar Agbo. Après quelques minutes d’échanges avec les avocats, le Président de Céans a décidé de renvoyer le dossier dans deux semaines c’est-à-dire au 7 février 2022 puisque l’enquête se poursuit. Il faut signaler que le nombre de prévenus pourrait augmenter. Aussi, la Brigade Economique et financière (BEF) a emmené à la CRIET ce matin du lundi 24 janvier 2022 sept (7) autres policiers .Un agent de police est actuellement en fuite dans ce dossier. Des mis en cause ont été interrogés encore. Ces mis en cause sont poursuivis pour «abus de fonction et faux et usage de faux » dans une affaire de délivrance de passeport à des camerounais.