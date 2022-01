Sur l’initiative du gouvernement, les députés ont adopté le 08 décembre 2021, le nouveau Code Général des Impôts (CGI) de la République du Bénin en remplacement des anciens textes fiscaux, vieux de plus d’un demi-siècle. Dans ce nouveau Code Général des Impôts, le gouvernement autorise les communes par le biais de leur conseil à collecter des taxes entre autres sur les cérémonies familiales, les spectacles , jeux et divertissements dans les établissements ou chez des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les jeux de hasard.

Les Béninois sont en train de découvrir de jour en jour le contenu du nouveau Code général des Impôts voté par les députés de la 8ème de la législature le 08 décembre 2021. A travers ce nouveau Code général des Impôts, l’Etat donne la possibilité aux communes d’instituer par le biais de leur conseil des taxes. Les populations ont l’obligation de payer désormais une taxe entre autres sur les cérémonies familiales, les spectacles , jeux et divertissements dans les établissements ou chez des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ou à la taxe sur les jeux de hasard. Selon l’Evénement Précis, la taxe frappe également le monde des spectacles notamment les spectacles cinématographiques, les représentations théâtrales de variétés et de cirque, les exploitations d’attraction et jeux d’adresse divers, les jeux et spectacles forains, les dancings et établissements de nuit, les appareils automatiques placés dans les publics. Aussi, pour tout événement à caractère bruyant surtout de cérémonies familiales, de bals et réjouissances collectives, les organisateurs ont l’obligation d’avoir une autorisation de battre le tam-tam.