Le Bénin connaît depuis décembre 2021, ces premières attaques djihadistes. Plusieurs soldats ont été tués de même que des assaillants. Dans le même temps, le pays comme la plupart des nations du monde doit faire face à une pandémie de la Covid-19 qui prend des vies humaine depuis bientôt deux ans. Dans ce contexte, les médias ont une responsabilité, a rappelé le président de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication aux journalistes lors de la cérémonie d’échanges de vœux qui s’est déroulée au siège de l’institution à Cotonou hier mercredi.

Pour ne « pas en déphasage avec notre Etat »

« Dans cette période de crise sanitaire et sécuritaire, nous devons participer à l’effort commun, en ne relayant que des informations constructives » a conseillé le président de la HAAC Rémi Prosper Moretti. « En Agissant ainsi, nous ne serons pas en déphasage avec notre Etat. Pour une presse libre, prospère, professionnelle et dynamique, chacun doit jouer convenablement sa partition » a poursuivi le maître de céans.

Pour l’heure, la presse béninoise semble être consciente de son rôle et de sa responsabilité dans le contexte actuel puisqu’il n’y a pas encore eu de dérives signalées dans le traitement des informations liées aux attaques djihadistes et à la crise sanitaire créée par la pandémie de la Covid-19. Trois attaques ont été perpétrées contre l’armée béninoise entre novembre 2021 et janvier 2022.