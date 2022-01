Alain Orounla a présidé le mercredi dernier la première session de la Conférence Administrative Départementale (CAD) du Littoral au titre de l’année de l’année 2022. Le préfet a profité de l’occasion pour inviter les membres de la CAD à une participation plus grande aux réunions. « La CAD est d’abord une institution légale. C’est la gouvernance du département…C’est dans cette instance que nous définissons les orientations stratégiques et de développement du département. Vous dictez la réglementation en quelque sorte. Le ministre joue sa participation mais vous ne jouez pas la vôtre. Et ça se traduit par ces faibles taux de participation » a dit le préfet à ses vis-à-vis.

Ce n’est « pas un machin qu’on a inventé pour amuser la galerie »

Il fera ensuite comprendre à ces derniers que la CAD n’est « pas un machin qu’on a inventé pour amuser la galerie ». C’est une instance décisive d’échanges et d’harmonisation de points de vue sur la conduite des affaires du département. Le préfet du Littoral a souhaité qu’il y ait plus de participants aux prochaines sessions de la CAD. « On doit être près de 100 tous les mois. Je voudrais donc qu’on fasse ce taux de pourcentage de participation à la CAD et aux autres réunions dès le mois prochain » a déclaré Alain Orounla. Il faut dire que le taux global de participation annuelle des membres aux CAD est de 59, 66%.

« Les effets sur le terrain ne sont pas perceptibles »

Sur les 18 taches prescrites au cours de l’année écoulée, 16 ont été exécutées. Ce qui représente un taux d’exécution de 88,88%. Cependant, ce taux, ne « reflète pas ce qui est sur le terrain car, les effets sur le terrain ne sont pas perceptibles bien que ces tâches soient exécutées sur le plan administratif » fait remarquer la cheffe du Service de la Tutelle du Contentieux et de la Coopération Décentralisée Stéphanie Assogba . Outre les tâches exécutées, le préfet a été informé de la faible affluence aux postes de vaccination contre la Covid-19 depuis un moment. Alain Orounla a fait comprendre à ses vis-à-vis que des actions doivent être menées pour booster le taux de vaccination dans le département du Littoral.