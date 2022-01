Le Bénin célèbre ce lundi 10 janvier 2022 la fête des religions endogènes. Pour coller à l’actualité, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon, sur son compte officiel, a adressé ce lundi 10 janvier 2022 un message à l’endroit des adeptes du culte vodoun. Dans son message, il a salué «la saine cohabitation des religions» et a invité les Béninois «à l’acceptation mutuelle car nos différences font notre richesse».

«Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, chaque 10 janvier, le Bénin célèbre fièrement, son riche patrimoine culturel et cultuel à travers la valorisation des religions endogènes » a déclaré ce lundi 10 janvier 2022 le Président Patrice Talon dans un message publié sur la toile. Le Président de la République du Bénin a déclaré dans ce message que «cet héritage ancestral que nous travaillons à valoriser, contribue à nous révéler au monde». Il a ajouté que «nous pouvons en être fiers ». Pour le Président Patrice Talon, «c’est une fois de plus l’occasion pour» lui «de saluer la saine cohabitation des religions» et d’«inviter les Béninois à l’acceptation mutuelle car nos différences font notre richesse».