Le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) pour le second quinquennat du Président Patrice Talon contient trois réformes et trois projets à exécuter par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre chargé de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon a déclaré qu’il aura entre autres «la réforme de la gouvernance locale et la construction des 12 cités administratives départementales et l’avènement du code de l’Administration territoriale permet de conduire ses réformes et projets à bon port ».

Selon le ministre Raphaël Akotègnon, «ce qui est visé ici c’est de doter nos communes de ressources humaines de qualité pour améliorer la gouvernance» et «les conditions de vie et de travail des acteurs de la gouvernance locale». Il a affirmé que l’instrument important à «utiliser dans ce secteur est le FADEC, le Fonds d’Appui au Développement des Communes qui sera transformé en Fonds d’Investissement Communal». Il a fait savoir qu’«il aura la promotion de l’intercommunalité afin que certaines fonctions soient mutualisées et que les potentialités des communes soient aussi exploitées le cas échéant par un ensemble de communes».

Pour le ministre chargé de la décentralisation et de la gouvernance locale, «les projets générés par ces réformes sont essentiellement au nombre de trois». Il y a d’abord «la construction du centre de formation pour l’administration locale. Actuellement ce centre squatte les locaux de la CEB à Calavi. Or, il y a un domaine qui est prévu à Allada pour la construction de ce centre». Ensuite, il y a «la construction et l’équipement de 12 cités administratives pour améliorer le cadre de travail de nos préfets pour qu’ils puissent exercer leur chef de tutelle et de suivi de la gestion de nos communes». Enfin, il y a «la réhabilitation et l’équipement des infrastructures au niveau central et des préfectures en attendant que les 12 cités administratives soient construites » pour maintenir ce qui existe actuellement. Le ministre Raphaël Akotègnon a fait savoir que «tout cela a été chiffré à environ 225 milliards».