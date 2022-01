On en sait un peu plus sur l’état de santé du Président brésilien Jair Bolsonaro qui a été hospitalisé d’urgence dans la journée d’hier. Après que l’information ait été rendue publique par la chaine brésilienne TV Globo, le Président Bolsonaro avait confirmé plus tard.

Ce mardi, les médecins du Président brésilien ont donné des nouvelles sur l’état de santé du Chef de l’État. Selon des sources généralement bien introduites, le Président Bolsonaro devrait démarrer une diète liquide ce jour mardi 04 Janvier 2022. Les mêmes sources précisent que l’état de santé du Président évolue de façon « satisfaisante« , selon l’hôpital dans lequel il est admis. ‘Selon nos informations, « aucune date de sortie n’a été prévue à ce stade« .

Par ailleurs, l’hôpital a affirmé qu’ »une intervention chirurgicale n’est pas nécessaire » à l’étape actuelle. Le Président Bolsonaro ne sera donc pas opéré mais va être hospitalisé pour une durée indéterminée. Ce n’est pas la première fois que le président brésilien est hospitalisé dans son pays. En juillet de l’année dernière, Bolsonaro avait été hospitalisé pour un hoquet chronique. L’année précédente, Bolsonaro avait été hospitalisé pour subir une opération mini-invasive pour l’extraction d’un calcul de la vessie. Cést une opération au cours de laquelle, il devait se faire retirer une pierre logée dans ses reins.