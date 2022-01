Samuel Eto’o espère que les Lions Indomptables vont ruiner la Fédération Camerounaise par leurs différentes performances à la Coupe d’Afrique des Nations qu’ils jouent à domicile. La star du football devenu patron de cuir rond dans son pays a tenu ces propos suite à la qualification de ses compatriotes. Les invitant à se réjouir suite à l’œuvre qu’ils ont accomplie, Samuel Eto’o a fait savoir que toutes les primes qui ont promises seront payées.

« Moi, je vais payer… »

« Je vais payer la première partie ; on avait dit qualification, je paie. J’espère que vous allez ruiner la Fédération ; parce que moi, je vais payer », a lancé l’ancien international camerounais face aux joueurs qui n’ont pas été indifférents à cette annonce. Il a également profité de cette occasion pour prodiguer quelques conseils aux joueurs. Il les invite notamment à considérer chaque rencontre à cette étape comme une finale.

« Préparez-vous à combattre »

« Maintenant, on entre dans une autre phase. Vous êtes tous des compétiteurs. S’il vous plait, reposez-vous. Parce que c’est une phase où on n’aura plus droit à l’erreur. Là où chaque match est une finale. Donc, préparez-vous à combattre », a-t-il déclaré. Notons que les Lions indomptables du Cameroun ont décroché leur ticket pour la seconde phase de la compétition en cumulant deux victoires et un match nul contre le Cap-Vert.