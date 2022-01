La première journée des matches dans le groupe E a vu, ce mardi 11 janvier 2022, les Leone Stars de la Sierra Leone contraints, le tenant du titre de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) , les Fennecs de l’Algérie au match nul c’est-à-dire à un score nul et vierge de 0 but partout. Cette performance des Sierra-Léonais, ils la doivent en grande partie à leur gardien de but Mohamed Kamara. La seconde confrontation de ce groupe E se jouera ce mercredi 12 janvier 2022 entre la Côte d’Ivoire et la Guinée Equatoriale à 20h GMT.

Le match qui a opposé ce mardi 11 janvier 2022 les Fennecs de l’Algérie et les Leone Stars de la Sierra-Leone a tenu toutes ses promesses. L’Algérie, tenante de la précédente édition de la Can et favorite de la confrontation Algérie # Sierra-Leone, était sûre de battre les Sierra –Léonais mais ils ont vu devant eux un excellent gardien de but sierra-Léonais, Mohamed Kamara. Ce gardien de but sierra-Léonais a effectué sept (07) arrêts décisifs face aux attaquants algériens qui ont tenté par tous les moyens d’inscrire au moins un but. Mais ils n’ont pas pu. Ils ont été contraints à un score nul et vierge de 0 but partout.

Pour son retour à la Can, 25 ans après sa dernière participation, la Sierra-Leone crée l’exploit en tenant en échec l’Algérie. Quant à la rencontre du groupe D entre les Super Eagles du Nigeria et les Pharaons d’Egypte, elle a tourné à l’avantage des Nigérians qui ont battu les Egyptiens sur un score étriqué de 1 but à 0. Le second match de ce groupe D qui a mis aux prises la Guinée Bissau et le Soudan s’est soldé sur le score de 0 but partout. Le Nigeria prend ainsi la tête du groupe D avec 3 points. Il est suivi respectivement de la Guinée Bissau et le Soudan qui ont chacun 1 point. L’Egypte de son côté occupe la dernière place avec 0 point.