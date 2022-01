Le Nigeria, un des favoris de la c oupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), vient d’être éliminé, ce dimanche 23 janvier 2022, en huitièmes de finale par la Tunisie. Les Tunisiens, à la surprise générale, se qualifient pour les quarts de finale. Le seul but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant des Aigles de Carthage de la Tunisie Youssef Msakni à la 46ème minute. Pour les quarts de finale, la Tunisie croisera les crampons avec le Burkina Faso le samedi 29 janvier 2022.

Au début du match, à la 4ème minute, les Super Eagles du Nigeria ont fait une première incursion dans la surface de réparation tunisienne. A la 8ème minute, le coup franc tiré par les Aigles de Carthage a été renvoyé par la défense nigériane. L’attaquant nigérian Moses Simon sème la panique dans la défense tunisienne à la 11ème minute. Le ballon termine sa course dans le petit filet du gardien de but tunisien Béchir Ben Said. A la 43ème minute, le centre côté gauche deTaÏwo Awoniyi a été capté par le gardien de but tunisien Béchir Ben Said. Les 45 premières minutes de la rencontre ont pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

A la reprise, les Tunisiens ont fait une incursion dans la défense nigériane. A la 46ème minute, l’attaquant tunisien Youssef Msakni frappe son ballon qui rebondit devant Maduka Okoyé et finit sa course dans les filets de but nigérian. Les Tunisiens ouvrent ainsi la marque. A la 54ème minute, le gardien de but tunisien Béchir Ben Said capte un centre nigérian venu de la gauche. A la 65ème minute, l’attaquant nigérian Alex Iwobi qui vient de rentrer à la 59ème minute, a été exclu par l’arbitre sénégalais pour une semelle sur Msakni. À la 74ème minute, le joueur tunisien Naïm Sliti décoche une frappe à l’entrée de la surface de la réparation et oblige Maduka Okoyé à empêcher le ballon d’aller au fond de ses filets.

Un bon coup franc obtenu par les Nigérians et frappé par Moise Simon est passé largement au-dessus de la barre transversale du gardien tunisien Béchir Ben Said à la 82ème minute. Toutes les tentatives nigérianes pour revenir au score se sont toutes soldées par un échec. Le match a donc pris fin sur un score étriqué de 1 but à 0 en faveur des Tunisiens. La Tunisie se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Elle affrontera en quarts de finale le Burkina Faso.