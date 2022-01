La seconde rencontre dans le groupe C qui a opposé, ce lundi 10 janvier 2022 au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé, le Gabon aux Comores a été remportée par les Panthères du Gabon. Le seul but du match a été inscrit à la 16ème minute par Aaron Boupendza qui, dans un angle fermé et d’une frappe puissante a envoyé le ballon au fond du filet du gardien de but comoriens, Ali Ahamada. Cette victoire du Gabon lui permet d’engranger les trois points et d’occuper la première place avec le Maroc dans le groupe C. Les Lions de l’Atlas qui avaient battu à la première heure les Black stars du Ghana sur un score étriqué de 1 but à 0.

Au début du match, les Panthères du Gabon, sans un round d’observation, ont mis la pression sur les Cœlacanthes des Comores qui participent pour la première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can). Les Comoriens de leur côté répondent aux Gabonais par des contre-attaques. Mais la 16ème minute de la rencontre, à la suite d’un ballon que Louis Ameka a transmis à l’attaquant gabonais Aaron Boupendza qui, dans un angle fermé et d’une frappe puissante dans la lucarne droite, a battu le gardien de but comoriens Ali Ahamada. Le Gabon ouvre ainsi le score. A la 22ème minute, le coup-franc tiré par un joueur comorien a été capté par le gardien de but gabonais Jean-Noël Amonome. Les Comoriens, dans la quête d’égaliser coûte que coûte, ont titillé à la 42ème minute la défense des Panthères. La première période du match a pris fin sur le score de 1 but à 0 en faveur du Gabon.

A la reprise, les Gabonais ont tenté de se mettre à l’abri d’une surprise désagréable mais ils se sont heurtés à l’excellent gardien de but des Cœlacanthes des Comores, Ali Ahamada . A la 72ème minute, la frappe lointaine de l’attaquant des Comores, Moussa Djoumoi a été déviée par le gardien de but gabonais Jean-Noël Amonome. Dans les arrêts de jeu, les Comoriens ont obtenu un coup-franc dangereux. La frappe puissante et tendue de Youssouf M’ Changama a été repoussé par Lloyd Palum qui a reçu le ballon en plein visage. Il est mis au K.O. Ce dernier est en train de recevoir des soins sur la pelouse quand l’arbitre kényan a sifflé la fin de la rencontre. La confrontation Comores # Gabon s’est achevée sur le score de 1 but à O en faveur du Gabon. Avec cette victoire le Gabon rejoint le Maroc à la tête du groupe C avec trois (03) points. Il faut signaler que les Lions de l’Atlas du Maroc ont difficilement battu les Black Stars du Ghana par le score de 1 but à 0.