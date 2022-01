Dans le groupe F, les Aigles du Mali et les Scorpions de la Gambie se sont neutralisés, ce dimanche 16 janvier 2022 au stade de Limbè Omnisport Stadium de Limbè Buba, lors de la 2ème journée de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can Cameroun 2021) sur un score de 1 but partout. Le but malien a été inscrit sur penalty par Ibrahima Koné à la 79ème minute. Celui des Gambiens a été également marqué sur penalty par Musa Barrow à la 90ème minute. Ce match nul de 1 but partout entre les Maliens et les Gambiens permet au Mali d’occuper la première place avec 4 points et à la Gambie de prendre la deuxième place avec 4 points également.

Au début de la rencontre, les joueurs gambiens ont mis la pression et ont inquiété la défense malienne mais les Maliens répondent par des contre-attaques. A la 10ème minute, les Aigles du Mali obtiennent un coup franc que Yves Bissouma frappe en force .Le ballon passe largement au côté gauche du but gambien gardé par Modou Jobe. A la 15ème minute, les Maliens reviennent encore dans le camp gambien, la frappe de Massadio Haidara se termine dans le petit filet. A la 20ème minute, l’arbitre siffle un coup franc au profit de la Gambie que Musa Barrow frappe en force .Le ballon est allé s’écraser sur la barre transversale du gardien de but malien Ibrahim Mounkoro.

A la 37ème minute, les Gambiens font une nouvelle incursion dans le camp malien. Ils ont eu un coup franc que Ablie Jallow frappe. Le ballon s’écrase sur le montant gauche du gardien de but malien Ibrahim Mounkoro. A la 44ème minute, il y a une chaude alerte dans la surface de réparation gambienne après un centre venant de la gauche que Yves Bisssouma reprend le ballon d’une frappe aux 20 mètres mais le ballon passe largement au-dessus de la barre transversale. Les 45 premières minutes de la rencontre se sont achevées sur un score vierge de 0 but partout.

A la reprise de la seconde partie de la rencontre, les Maliens ont mis la pression sur la défense gambienne. A la 55ème minute, la frappe de Yves Bissouma à l’entrée de la surface de réparation gambienne passe au-dessus du but de Modou Jobe. L’attaquant malien Noss Traoré entre dans la défense gambienne à la 57ème minute suite à un ballon perdu par les Scorpions de la Gambie. La frappe de Noss Traoré a été arrêtée par Modou Jobe. A la 73ème minute, il y a une action chaude dans la surface de réparation gambienne, le ballon passe devant le but du gardien de but gambien. Les Aigles du Mali tentent par tous les moyens de marquer un but.A la 74ème minute, l’attaquant malien Moussa Doumbia s’infiltre dans la défense gambienne avant de remettre le ballon en retrait mais la frappe de Ibrahima Koné a été arrêtée par le gardien.

A la 75ème minute, l’arbitre marocain Mohamed Guezzaaz, après consultation de la VAR siffle un penalty pour les Maliens que Ibrahima Koné transforme à la 79ème minute en prenant en contre-pied Modou Jobe. Après l’ouverture de la marque par les Maliens, la sélection gambienne fait tout pour revenir au score. Cela a fini par payer à la 87ème minute quand l’arbitre marocain accorde un penalty aux Gambiens que Musa Barrow transforme en prenant en contre-pied Ibrahim Mounkoro à la 90ème minute. Le match a pris fin sur un score de 1 but partout. Avec ce résultat, le Mali occupe la première place avec 4 points. Il est suivi de la Gambie avec 4 points également.