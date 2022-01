Evoluant dans le groupe D, les Super Eagles du Nigeria, victorieux des Pharaons d’Egypte sur un score étriqué de 1 but à 0 lors de la 1ère journée de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021), n’ont pas forcé, ce samedi 15 janvier 2022 au stade de Roumdé-Adjia de Garoua, leurs talents pour battre les Crocodiles du Nil du Soudan par le score de 3 buts à 1. Cette seconde victoire des Nigérians leur permet de se qualifier pour les huitièmes de finale de ladite compétition. Les trois buts nigérians ont été marqués respectivement par Samuel Chukwueze à la 3ème minute, Awoniyi à la 45ème minute et à la 46ème minute de jeu de la seconde partie du match par Moses Simon.

Le seul but soudanais a été inscrit par le défenseur Walieldin Khedr à la 70ème minute. Quant au second match du groupe D qui a opposé l’Egypte à la Guinée Bissau, il a tournée à l’avantage des Egyptiens qui ont dicté difficilement leur loi aux Bissau-Guinéens sur un score étriqué de 1 but à 0. Le but égyptien a été l’œuvre de Mohamed Salah à la 69ème minute. Avec cette victoire, l’Egypte à 3 points et se relance dans le tournoi. Il faut signaler que dans le groupe D, le Nigeria est premier avec 6 points. Il est suivi immédiatement de l’Egypte avec 3 points. La Guinée Bissau occupe la 3ème place avec 1 point. Le Soudan quant à lui est à la 4ème place avec 1 point aussi. Les Soudanais sont dépassés au niveau du goal d’avérage parce qu’ils ont encaissé face aux Nigérians alors que les Bissau-Guinéens ont quant à eux encaissé un but face aux Egyptiens.

La rencontre qui a mis aux prises le Nigeria et le Soudan a été à la portée des poulains de l’entraîneur nigérian Augustine Eguavoen. Dès l’entame de la rencontre, les Nigérians ont mis très tôt la pression sur la défense soudanaise. Cette défense craque à la 3ème minute lorsque sur une longue touche, Moses Simon donne le ballon à Samuel Chukwueze qui met le ballon au fond des filets du gardien de but soudanais Ali Achrine. Les Nigérians ont empêché l’équipe soudanaise de développer son jeu. Pour sortir de l’étau des Nigérians, les Soudanais procèdent à des moments donnés par des contre-attaques sporadiques. A la 45ème minute, sur un coup franc de Kelechi Iheanacho, Awoniyi a profité d’un cafouillage dans la surface de réparation soudanaise pour envoyer le ballon au fond des filets de Ali Achrine à la 46ème minute. Les 45 premières minutes de la rencontre ont fin sur le score de 2 buts à 0 en faveur du Nigéria.

A la reprise de la seconde partie du match, les Nigérians inscrivent le 3ème but à la 46ème minute de jeu de la seconde partie du match par Moses Simon à la suite d’un une-deux avec Awoniyi. Les Soudanais ont profité du relâchement des Nigérians pour réduire la marque à la 70ème minute par Walieldin Khedr après consultation de la VAR par l’arbitre. Le match s’est achevé sur le score de 3 buts à 1 en faveur des Super Eagles du Nigeria. Quant à la seconde rencontre du groupe D entre l’Egypte et la Guinée Bissau, les Egyptiens ont peiné avant de trouver le chemin des filets. Le seul but du match a été marqué par Mohamed Salah à la 69ème minute. Mohamed Salah a profité d’un subtil renversement de Amr El Soleya pour mettre le ballon dans les filets du ajuster le gardien de but bissau-guinéen Jonas Mendes à l’aide d’une reprise de volée du pied gauche. Il faut signaler que l’arbitre a refusé de valider le but marqué par l’attaquant bissau-guinéen Mama Baldé à la 82ème minute après consultation de la VAR. Le match s’est terminé sur un score étriqué de 1 but à 0 en faveur de l’Egypte. Avec cette victoire, l’Egypte se relance dans la compétition.