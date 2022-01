Les Lions de la Téranga du Sénégal ont décroché, ce mardi 25 janvier 2022 à Bafoussam, leur billet pour les quarts de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun2021). Ils ont éliminé en huitièmes de finale de ladite compétition les Requins Bleus du Cap-Vert par le score de 2 buts à 0. Les deux buts sénégalais ont été marqués respectivement par Sadio Mané à la 63ème minute et Ahmadou Bamba Dieng à la 92ème minute.

Au début de la rencontre, les Lions de la Téranga du Sénégal ont annoncé clairement leur intention. A la 1ère minute, le joueur sénégalais Saliou CISS fait un centre au cordeau, la ballon revient dans les pieds de Sadio Mané qui frappe sur le poteau du gardien de but capverdien Vozinha. A la 2ème minute, le corner frappé par Bouna Sarr a été repoussé par la défense des Requins Bleus du Cap-Vert. A la 19ème minute, l’arbitre algérien Lahlou Benbrahem a exclu le joueur capverdien Patrick ANDRADE pour une semelle sur le joueur sénégalais Pape GUEYE. Les capverdiens ont fait leur première chaude alerte dans la défense sénégalais à la 26ème minute. Les 45 premières minutes du match a pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

A la reprise, les Sénégalais ont continué sur la même lancée que celle de la première période. A la 51ème minute, la reprise de volée de Pape GUEYE à l’entrée de la surface de réparation est passée au-dessus de la barre transversale du but gardé par Vozinha. Le corner tiré par le Cap-Vert est capté par le gardien de but sénégalais Edouard Mendy. A la 55ème minute, après avoir consulté la VAR, l’arbitre algérien donne un carton rouge au gardien de but capverdien José Vozinha. Le Cap-Vert évolue désormais à 9.

A la 63ème minute, sur un corner de Bouna Sarr, Sadio Mané reprend le ballon dans la surface de réparation capverdienne et trompe le gardien de but des Requins Bleus Marcio ROSA, le remplaçant de Vozinha. Le Sénégal ouvre ainsi le score et mène désormais par 1 but à 0. A la 85ème minute, les Requins Bleus font une incursion dans la surface de réparation sénégalaise. Le joueur capverdien Julio Tavares tente une talonnade mais le ballon finit sa course dans les bras de Edouard Mendy. Le joueur sénégalais Ahmadou Bamba Dieng inscrit le second des Lions de la Téranga à la 92ème minute après avoir profité d’un ballon perdu en milieu de terrain. La rencontre s’est achevée sur le score de 2 buts à 0 en faveur du Sénégal. Avec cette victoire, le Sénégal se qualifie ainsi pour les quarts de finale.