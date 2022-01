Les Pharaons d’Egypte ont décroché, ce mercredi 26 janvier 2022 au stade de Japoma à Douala, leur billet pour les quarts de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun2021). Ils ont éliminé en huitièmes de finale de ladite compétition les Eléphants de la Côte d’Ivoire aux séances de tirs au but (5 tirs contre 4 pour l’Egypte) après 0 but partout pendant les 90 minutes de jeu du temps réglementaire et les 30 minutes de jeu de la prolongation. L’Egypte affrontera, ce dimanche 30 janvier 2022 en quarts de finale, le Maroc.

Au début du match, les Eléphants de la Côte d’Ivoire ont annoncé clairement leur intention. A la 7ème minute, l’attaquant ivoirien Max Alain Gradel a inquiété la défense égyptienne. La frappe du joueur égyptien Omar Marmoush, à la 16ème minute, s’écrase sur la barre transversale du gardien de but ivoirien Badra Ali Sangaré. A la 18ème minute, l’attaquant des Pharaons Omar Marmoush a failli ouvrir la marque. Le gardien de but ivoirien Badra Ali Sangaré était battu. La demi-volée du capitaine des Pharaons Mohamed Salah à la 21ème minute n’a pas surpris Badra Ali Sangaré. L’attaquant des Eléphants, Nicolas Pépé centre à ras-de-terre vers Sébastien Haller mais le gardien de but égyptien Mohamed EL SHENAWY capte facilement le ballon à la 26ème minute. A la 29ème minute, le joueur ivoirien Franck késsié laisse ses partenaires. La frappe croisée de l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed est repoussé par le gardien de but ivoirien Badra Ali Sangaré à la 36ème minute. Le retourné acrobatique du joueur ivoirien Ibrahim Sangaré à la 38ème minute a été repoussé par le gardien de but des Pharaons Mohamed EL SHENAWY. Les 45 premières minutes de la rencontre ont pris fin sur un score nul et vierge de 0 but partout.

A la reprise, le coup franc de Nicolas Pépé est écarté par la défense des Pharaons à la 47ème minute. A la 52ème minute, servi par Mohamed Salah, la frappe du latéral égyptien Amr El Solia touche la barre transversale. A la 84ème minute, le gardien de but égyptien Mohamed El Shenawy s’interpose au joueur ivoirien Wilfried ZAHA. Les 90 minutes de jeu se sont achevées sur un score de 0 but partout. Les deux équipes sont allées à la prolongation. A la première période de la prolongation, à la 91ème minute, après avoir reçu une passe dans l’intervalle, l’attaquant égyptien MOHAMED Hassan Trézéguet a semé la panique dans la défense ivoirienne. La frappe flottante du joueur égyptien Ahmed Sayed Zizo met en difficulté Badra Ali Sangaré à la 98ème minute.

A la 107ème minute, la frappe de Ibrahim Sangaré est déviée par le nouveau gardien de but égyptien Mohamed Abou Gabal. Les deux équipes sont toujours à 0 but partout à la fin de la première partie de la prolongation. A la reprise de la deuxième partie de la prolongation, Mahmoud Hassan Trézéguet décalé à gauche par Mohamed Salah, frappe en force mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale. La rencontre s’est terminée toujours sur le score de 0 but partout. Les Pharaons d’Egypte et les Eléphants de la Côte d’Ivoire sont allés aux séances de tirs. Les Egyptiens ont remporté ces séances de tirs au but par 5 tirs contre 4. L’Egypte se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Ils croiseront, ce dimanche 30 janvier 2022, les crampons avec les Lions de l’Atlas du Maroc.