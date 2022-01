Du 09 janvier au 06 février 2022, le Cameroun abritera la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Total Energies Cameroun 2021). 24 équipes réparties en six (06) groupes de quatre joueront les matches de cette 33ème édition de la Can 2021. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les huitièmes de finale ainsi que les quatre meilleures troisièmes.

Pour cette Can Cameroun 2022, à part les Lions Indomptables du Cameroun, vingt-trois (23) autres sélections nationales rêvent également de soulever le prestigieux trophée mis en compétition. Mais toutes les équipes nationales ne partiront pas avec le même statut. En tête de favoris, on citera les Fennecs de l’Algérie, champions en titre de la précédente édition. Leurs parcours lors des éliminatoires de la Can et du Mondial Qatar 2022 en disent long avec une série d’invincibilité de 33 matches sans défaite, toutes compétitions confondues. Derrière l’Algérie, il y a le Sénégal, finaliste malheureux de la CAN Egypte 2019, va s’appuyer sur Sadio Mané pour tenter de décrocher pour la première fois une coupe d’Afrique des Nations. Quant au Cameroun, en tant que pays organisateur, il bénéficiera du soutien inconditionnel de son public parce qu’il joue sur ses propres installations. Considérée comme la sélection la plus titrée de la compétition avec ses 7 consécrations dont trois fois d’affilée en 2006, 2008 et 2010, l’Égypte reste un éternel favori avec leur grande star de Liverpool, Mohamed Salah. Les autres équipes de la compétition sont considérées comme des outsiders. Ils sont là pour jouer les trouble-fêtes et déjoués si possible les pronostics faits par les observateurs du football africain voire international.

Calendrier complet de la Can Cameroun 2021

Journée 1

Dimanche 09 janvier 2022

Cameroun# Burkina Faso (17H 00 GMT)

Ethiopie # Cap-Vert (20 H00 GMT)

Lundi 10 janvier 2022

Sénégal # Zimbabwe (14 H00 GMT)

Guinée # Malawi (17 H00 GMT)

Maroc # Ghana (17 H00 GMT)

Comores # Gabon (20 H00 GMT)

Mardi 11 janvier 2022

Algérie # Sierra Leone (14 H 00 GMT)

Nigeria # Egypte (17H00 GMT)

SOUDAN # Guinée Bissau (20 H00 GMT)

Mercredi 12 janvier 2022

Tunisie # Mali (14H 00 GMT)

Mauritanie # Gambie (17 H00 GMT)

Guinée Equatoriale # Côte d’Ivoire (20H00 GMT)

Journée 2

Jeudi 13 janvier 2022

Cameroun # Ethiopie (17 H 00 GMT)

Cap Vert # Burkina Faso (20H00 GMT)

Vendredi 14 janvier 2022

Sénégal # Guinée (1400 GMT)

Malawi # Zimbabwe (17H00 GMT)

Maroc # Comores (17 H 00 GMT)

Gabon # Ghana (20 H 00 GMT)

Samedi 15 janvier 2022

Nigéria # Soudan (17H 00 GMT)

Guinée Bissau # Egypte (20 H00 GMT)

Dimanche 16 janvier 2022

Gambie # Mali (14H00 GMT)

Tunisie # Mauritanie (17 H 00 GMT)

Côte d’Ivoire # Sierra Leone (17 H 00 GMT)

Algérie # Guinée Equatoriale (20H 00 GMT)

Journée 3

Lundi 17 janvier 2022

Burkina Faso # Ethiopie (17 H00 GMT)

Cap Vert # Cameroun (17 H00 GMT)

Mardi 18 janvier 2022

Malawi # Sénégal (17H00 GMT)

Zimbabwe # Guinée (17 H00 GMT)

Gabon # Maroc (20H 00 GMT)

Ghana # Comores (20 H00 GMT)

Mercredi 19 janvier 2022

Guinée Bissau # Nigeria (20H00 GMT)

Egypte # Soudan (20H00 GMT)

Jeudi 20 janvier 2022

Sierra Leone # Guinée Equatoriale (17H00 GMT)

Côte d’Ivoire # Algérie (17H00 GMT)

Gambie # Tunisie (20H00 GMT)

Mali # Mauritanie (20H00 GMT)

Huitième de finale

Dimanche 23 janvier 2022

2A # 2C (17H00 GMT)

1D # 3B-3E-3F (20H00 GMT)

Lundi 24 janvier 2022

2B-2F (17H00 GMT)

1A-3C-3D-3E (20 H00 GMT)

Mardi 25 janvier 2022

1B-3A-3C-3D (17H00 GMT)

1C-3A-3B-3F (20 H00 GMT)

Mercredi 26 janvier 2022

1E -2D (17H00 GMT)

1F-2E (20 H00 GMT)

Quart de finale

Samedi 29 janvier 2022

Quart de finale 1 (vainqueur huitième de finale 1 – vainqueur huitième de finale 2) (17H00 GMT)

Quart de finale 2 (vainqueur huitième de finale 4 – vainqueur huitième de finale 3) (20 H00 GMT)

Dimanche 30 janvier 2022

Quart de finale 3 (vainqueur huitième de finale 7 – vainqueur huitième de finale 6) (17H00 GMT)

Quart de finale 4 (vainqueur huitième de finale 5 – vainqueur huitième de finale 8) (20 H00 GMT)

Demi-finales

Mercredi 2 février 2022

Demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 – vainqueur quart de finale 4) (20 H00 GMT)

Jeudi 03 février 2022

Demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 – vainqueur quart de finale 3)

Match pour la 3ème place

Dimanche 06 février 2022

Match pour la 3e place (17H00 GMT)

Finale

Dimanche 06 février 2022

Finale (19 H00 GMT)