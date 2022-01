La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) est à sa 2ème journée dans le groupe A. Le Cameroun, pays organisateur de ladite compétition, a décroché, ce jeudi 13 janvier 2022 au stade d’Olembé de Yaoundé, sa qualification pour les huitièmes de finale. Le Cameroun est ainsi le premier pays à obtenir son billet pour ces huitièmes de finale en battant l’Ethiopie par 4 buts à 1. Les Antilopes de l’Ethiopie ont été les premiers à ouvrir le score à la 4ème minute par Dawa Hotessa . La réaction des Lions Indomptables du Cameroun a été rapide. Karl Toko-Ekambi égalise à la 8ème minute. Le capitaine Vincent Aboubakar inscrit le second but à la 53ème minute et le troisième but à la 55ème minute. Karl Toko-Ekambi revient à la charge et marque le quatrième but à la 67ème minute. Le match s’est achevé sur le score de 4 buts à 1 en faveur du Cameroun.

Au début de la rencontre, les Ethiopiens ont mis la pression sur la défense camerounaise. Cette pression a fini par payer à la 4ème minute de jeu lorsque Dawa Hotessa a pris de vitesse la défense camerounaise pour ouvrir la marque. La réaction des Lions Indomptables du Cameroun a été immédiate quand Karl Toko-Ekambi a reçu le centre de Collins Fai et d’une tête a égalisé à la 8ème minute. Les Ethiopiens, blessés dans leur amour propre avec le but égalisateur, ont voulu marquer une seconde fois par le buteur Dawa Hotessa à la 24ème minute mais ce dernier a manqué sa reprise face au but alors que le gardien de but camerounais André Onana avait repoussé en plein axe la frappe de Amanuel Gebrernichael. Les 45 premières minutes de la rencontre ont pris fin sur le score de 1 but partout.

A la reprise, les Camerounais ont appuyé sur l’accélérateur. Ils reprennent l’avantage à la 53ème minute. Ce deuxième but camerounais a été marqué par le capitaine Vincent Aboubakar qui, d’une tête a trompé le gardien de but éthiopien. Il revient à la charge à la 55ème minute pour inscrire le 3ème but camerounais. Karl Toko-Ekambi d’un raid solitaire est allé marquer le quatrième but à la 67ème minute. Le score reste inchangé jusqu’à la fin du match. La confrontation Cameroun # Ethiopie s’est terminée par le score de 4buts à 1 en faveur des Lions Indomptables. Le Cameroun se qualifie pour les huitièmes de finale en gagnant ses deux premiers matches de poule. Il prend ainsi la tête du groupe A avec 6 points. Rappelons que le Cameroun avait battu le Burkina Faso lors de la première journée par 2 buts à 1.