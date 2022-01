Les matches de poule de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun 2021) ont pris fin dans le groupe C. Les Lions de l’Atlas du Maroc et les Panthères du Gabon sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la phase finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Cameroun2021). Le Maroc et le Gabon se sont neutralisés, ce mardi 18 janvier 2022, par le score de 2 buts partout. Par contre les Comores, pour leur première participation à une phase finale de la Can, ont créé la surprise en battant les Black Stars du Ghana par le score de 3 buts à 2. Le Ghana est ainsi éliminé de la compétition avec deux défaites et un match nul.

Le match Maroc#Gabon a tenu toutes ses promesses. Au début de la rencontre, les Gabonais et les Marocains sont en train d’observer un round d’observation. A la 10ème minute, le Marocain Fayçal Fajr tire un coup franc qui a été capté par le gardien de but gabonais Jean Noël Amonome. A la 13ème minute, le petit pont du joueur gabonais André Biyogo Chakla a réveillé le public du stade Ahmadou –AHIDJO. A la 21ème minute, l’attaquant des Panthères du Gabon Jim Allevinah ouvre la marque suite à un long dégagement du gardien de but gabonais Jean Noël Amonome, le joueur marocain Sofiane Chkla glisse et Jim Allevinah prend le ballon et trompe le gardien marocain Munir Mohamed. A la 40ème minute, le gardien marocain Munir Mohamed se détend sur un coup de tête du gabonais Lloyd Palun. Les 45 premières minutes de la rencontre se sont achevées sur le score de 1 but à 0 en faveur du Gabon.

A la reprise, les Marocains se sont réveillés en cherchant à revenir au score. A la 46ème minute, le gardien de but gabonais Jean Noël Amonome a failli être surpris par un rebond suite à une frappe du Marocain Fayçal Fajr. A la 74ème minute, l’attaquant des Lions de l’Atlas du Maroc Sofiane Boufal rétablit la parité. A la 81ème minute, le Gabon reprend l’avantage par un but inscrit par Nayef Aguerd suite à une passe en profondeur de JohannObiiang. Quelques minutes plus tard, le joueur marocain Achraf Hakimi égalise à la 84ème minute. Le score reste inchangé jusqu’à la fin du match. Les Gabonais et les Marocains se séparés sur la marque de 2 buts partout. Quant à la confrontation Ghana# Comores, elle a été remportée par les Coelacanthes des Comores par le score de 3 buts à 2. Les buts comoriens ont été marqués par Ben El Fardou à la 4ème minute et Ahmed Mogni à la 62ème minute et la 85ème minute. Par contre, les buts ghanéens ont été inscrits par Boakye à la 64ème minute et de Djiku à la 77ème minute.

Il faut signaler que le Maroc est premier avec 7 points. Le Gabon occupe la 2ème place avec 5 points. Les Comores de leur côté sont à la 3ème place avec 3 points et le Ghana est 4ème avec 1 point. Le Ghana est définitivement éliminé de la compétition. Quant aux Comoriens, ils sont toujours dans la course de la qualification pour les huitièmes de finale. Mais ils doivent attendre la fin des matches dans tous les groupes pour savoir s’ils vont jouer les huitièmes de finale ou non. Rappelons que les Coelacanthes des Comores participent pour la première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can).