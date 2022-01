Entre Burna Boy et Shatta Wale, le torchon brûle. Les deux stars anglophones africaines vont-elles en venir aux mains ? C’est la question qui fait le tour des toiles nigériane et ghanéenne depuis quelques heures. Et pour cause, les deux hommes semblent tomber d’accord pour un combat à la suite de vifs échanges tenus sur twitter.

Ce n’est pas le premier artiste nigérian qui a maille à partir avec le ghanéen Shatta Wale. Il ya quelques jours, l’autre artiste nigérian Rema s’attirait les foudres du ghanéen après avoir déclaré qu’il voulait 10 ghanéennes à son arrivée à Accra pour le détendre. Shatta Wale l’avait accusé de manquer de respect à ses consoeurs. Après de vifs échanges avec Burna Boy, les deux semblent s’entendre sur un combat à venir.

« Oh Burna Boy dit qu’il veut un 1 contre 1 ..ok faisons ce stade d’Accra .. Si tu es un homme !!!! Ne viens pas chanter ta chanson faisons du freestyle !!! Ghana – Nigeria… Suis prêt pour ça… Je te défie doublement Burna Boy, en fait je te défie 10 fois….Ce ne sera pas un combat juste lyrique… » a réagi Shatta Wale après la proposition de Burna Boy. Ce dernier avait voulu régler leurs différends d’homme à homme dans un combat : « Pas de bataille de rap. C’est une bataille au poing. Le genre des vrais hommes. Nous pouvons le faire où tu veux. Derrière des portes closes ou dans un stade à la vue de tout le monde » avait dit Burna Boy sur instagram.