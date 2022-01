Le président de la Cour suprême a reçu les vœux du personnel magistrat et non magistrat de l’institution. C’est à la faveur d’une cérémonie qui s’est déroulée hier mardi 25 janvier 2022 à Porto-Novo. Victor Dassi Adossou a profité de l’occasion pour exhorter ces derniers à plus d’entrain au travail. Il faut selon lui en finir avec les retards dans le traitement des recours.« Ma vision du meilleur fonctionnement de la Cour que j‘ai partagée avec vous, chers collègues, a pour finalité de faire de notre juridiction, une institution solidement ancrée dans la modernité, laquelle doit amener le juge à appréhender les enjeux des litiges devant lui et les solutionner dans des délais raisonnables » a laissé entendre l’autorité.

Il faut se « surpasser au cours de la nouvelle année »

Il invite donc ses collaborateurs à ne pas se complaire dans l’autosatisfaction béate, flatteuse et inhibitrice d’actions futures, parce qu’ils doivent se « surpasser au cours de la nouvelle année, car rien est fait tant qu’il reste encore à faire ». Il a par ailleurs fait part de la nécessité d’ accroître la production juridictionnelle et consultative de la Cour suprême, renforcer ses capacités techniques, poursuivre la dématérialisation des procédures juridictionnelles et administratives de la haute juridiction entre autres.

« Il nous faut efficacement nous mobiliser autour des actions substantielles dont la réalisation concourt à une atteinte optimale des objectifs que nous nous sommes librement fixés » a poursuivi Victor Dassi Adossou. Rappelons que le nouveau président de la Cour suprême a été nommé en conseil des ministres le mercredi 10 mars 2021. Il a prêté serment15 jours après devant le président de la République à l’annexe du palais de la Marina.