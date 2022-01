Plusieurs Lions de la Teranga ont été testés positifs au Covid-19 à quelques jours de l’ouverture de 33ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football qui se déroule au Cameroun. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des différentes publications qui ont été faites par les médias sénégalais. Selon les précisions apportées par L’Observateur et Record, il y aurait au total six cas suspects dont trois seraient confirmés.

On retient qu’il s’agit de Mamadou Loum Ndiaye, de Saliou Ciss et de Habib Diallo. Quelques jours plutôt, les tests d’Alfred Gomis et Cheikhou Kouyaté se sont révélés être positifs au Covid-19. Ces derniers devraient rejoindre le groupe après un nouveau contrôle si le test était négatif. Notons également que le départ de la délégation sénégalaise pour Bafoussam au Caméroun a été reporté à cause de cette situation.

Départ pour Bafoussam ce mercredi

Prévu pour ce mardi 4 janvier, le départ des joueurs sénégalais est reporté dans l’après-midi de ce mercredi 5 janvier. Rappelons également que selon un point qui avait été établi récemment par les autorités sanitaires du pays, le nombre de cas positif au Sénégal a connu une augmentation. Près de 200 cas ont été déclarés après 1606 tests réalisés selon le dernier point intervenu le 30 décembre dernier.