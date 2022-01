D’après une étude menée en Afrique Sud, une femme infectée par le VIH mal traité, et qui a été atteinte par le Covid-19 durant neuf mois a vu le virus se développer en au moins 21 mutations. Une fois que la jeune femme de 22 ans a commencé la prise des médicaments antirétroviraux, utilisés pour traiter le VIH, son système immunitaire s’est renforcé. « Une femme de 22 ans atteinte d’une infection par le VIH avancée non contrôlée a été continuellement infectée par le variant bêta du SRAS-CoV-2 pendant neuf mois, le virus accumulant plus de 20 mutations supplémentaires », indique l’étude.

Elle a pu vaincre l’infection du Covid-19 en six à neuf semaines, d’après l’étude dirigée par des scientifiques de Stellenbosch et de l’Université du KwaZulu-Natal. « La thérapie antirétrovirale a supprimé le VIH et éliminé le SRAS-CoV-2 en six à neuf semaines », précise l’étude. L’étude ajoute à la preuve que le Covid-19 peut muter rapidement lorsqu’il infecte des personnes immunodéprimées, telles que celles qui ne prennent pas de médicaments pour traiter le VIH, et cela peut conduire au développement de nouveaux variants.

Un traitement antirétroviral efficace est la clé

Le variant bêta, avec lequel le patient de l’étude était infecté, a été découvert en Afrique du Sud, tout comme l’omicron. « Ce cas, comme d’autres avant, décrit une voie potentielle pour l’émergence de nouveaux variants », ont déclaré les scientifiques, soulignant qu’il s’agissait encore d’une hypothèse. « Notre expérience renforce les rapports précédents selon lesquels un traitement antirétroviral efficace est la clé pour contrôler de tels événements », indique les chercheurs.

L’Afrique du Sud connaît la plus grande épidémie de VIH au monde avec 8,2 millions de ses 60 millions d’habitants infectés par le virus, qui affaiblit le système immunitaire. L’Afrique subsaharienne abrite environ 70 % des infections à VIH dans le monde.