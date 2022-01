Le ministre danois de la Santé a déclaré que le sous-variant BA.2 nouvellement identifié de la souche omicron du Covid-19 semble être plus contagieuse que le sous-variant original BA.1, qui est devenue la souche dominante dans le monde. « Il n’y a aucune preuve que le variant BA.2 provoque plus de maladies, mais elle doit être plus contagieuse », a déclaré Magnus Heunicke. La principale agence danoise des maladies infectieuses, Statens Serum Institut (SSI), a également déclaré que BA.2 pourrait être environ 1,5 fois plus contagieux que BA.1.

Cependant, le risque d’hospitalisation de BA.2 jusqu’à présent n’a pas été plus élevé que BA.1, a ajouté l’agence. « Il y a des indications qu’il est plus contagieux, en particulier pour les non vaccinés, mais qu’il peut également infecter davantage les personnes vaccinées », a déclaré la directrice technique du SSI, Tyra Grove Krause. En raison de la propagation du variant BA.2, le pic de la vague alimentée par l’omicron du Danemark pourrait s’étendre plus loin en février que prévu précédemment, a ajouté Krause.

Omicron domine les infections, 98% des cas mondiaux

Le variant BA.1 représente 98% des cas mondiaux de Covid-19, mais le Danemark a récemment vu BA.2 dépasser le sous-variant précédent. Le Danemark prévoit toujours de mettre fin à la majorité de ses restrictions Covid-19 dès le 1er février, rejoignant ainsi de nombreux autres pays européens. Au Royaume-Uni, l’agence britannique de sécurité sanitaire a désigné BA.2 comme un variant à l’étude, affirmant qu’il pourrait avoir un avantage de croissance. Lundi, le Royaume-Uni avait détecté 1845 cas du sous-variant.