La récente sortie de l’OMS au sujet des doses de rappel et celle de l’agence européenne des médicaments fait débat depuis quelques heures. Pour rappel, l’OMS a appelé les pays occidentaux à ne pas faire des doses de rappel une nouvelle règle. Pour l’organisme international, il faudrait en outre un vaccin plus efficace contre Omicron plutôt que les vaccins actuels.

Abondant dans le même sens, l’Agence européenne des médicaments a insisté également sur la stratégie des doses de rappel, pour elle, l’injection de doses à répétition n’était pas une stratégie « durable ». « Avec l’augmentation de l’immunité dans la population – et avec Omicron, il y aura beaucoup d’immunité naturelle en plus de la vaccination –, nous avancerons rapidement vers un scénario qui sera plus proche de l’endémicité » a déclaré Marco Cavaleri, chef de la stratégie vaccinale de l’agence.

Réagissant à cette annonce, le candidat d’extrême droite Eric Zemmour a rappelé ses propres explications à ce sujet : « L’Agence Européenne du Médicament dit aujourd’hui ce que j’expliquais dans ma tribune du 20 décembre dernier : cette maladie est en train de devenir endémique, elle ne disparaitra pas. Il faut donc en finir avec les mesures d’exception.» a-t-il lancé à l’endroit du président français Emmanuel Macron.