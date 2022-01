La Banque centrale de Russie a proposé d’interdire l’émission, l’extraction et la circulation de crypto-monnaies en Russie afin d’atténuer les dangers causés par la prolifération des cryptomonnaies, a déclaré jeudi le régulateur dans un rapport. « Le statut du rouble russe, qui n’est pas une monnaie de réserve, rend impossible d’appliquer une approche douce en Russie et d’ignorer la croissance des risques. À notre avis, des mesures supplémentaires sont appropriées », a indiqué le rapport obtenu sur la base d’une étude réalisée en septembre 2020.

En particulier, « afin de réduire les menaces causées par la prolifération des cryptomonnaies », la Banque de Russie propose d’introduire un certain nombre de modifications dans la législation. La banque propose aussi introduire « une interdiction de l’émission et (ou) de l’organisation de l’émission, de l’organisation de la circulation des cryptomonnaies (y compris par les crypto-échanges, les crypto-échangeurs, les plateformes P2P) » sur le territoire de la Russie.

La banque voudrait aussi établir la responsabilité en cas de violation de l’interdiction légale d’utiliser les cryptomonnaies comme moyen de paiement pour les biens, travaux et services vendus et achetés par des personnes morales et des personnes physiques résidant en Fédération de Russie.

Une interdiction des investissements par les institutions financières

« [Il est proposé] d’introduire une interdiction des investissements par les institutions financières dans les cryptomonnaies et les instruments financiers connexes, ainsi que de l’utilisation d’intermédiaires financiers russes et de l’infrastructure financière russe pour effectuer des transactions avec des cryptomonnaies et d’établir la responsabilité en cas de violation de cette interdiction », a précisé la Banque de Russie.

Le régulateur estime que l’interdiction de l’extraction de cryptomonnaie en Russie serait la meilleure solution. Pour rappel les cryptomonnaies ont obtenu un statut légal en 2020 en Russie. Le Parlement et certains ministères s’étaient alors exprimés en faveur de la légalisation et de la régulation du « minage ». Il s’agit en effet d’une étape essentielle à la constitution de la blockchain.