Où est donc passé Lionel Messi ? Le footballeur star arrivé depuis quelque temps au PSG n’a pas encore montré tout son talent au sein du club. Déclaré positif au covid-19 depuis deux semaines, il est réapparu brièvement après un test négatif et depuis, plus rien. Une situation qui occasionne des rumeurs sur la persistance d’effet secondaire de son infection. Le covid-19 a touché de nombreuses stars du football, notamment au PSG. Mais le sort de Lionel Messi reste sur toutes les lèvres plusieurs jours après son infection.

C’est lors de ses vacances en Argentine en décembre que la star du football qui a remporté plusieurs ballons d’or a été infectée. Deux semaines après cette annonce, il ne s’est toujours pas présenté à l’entraînement, suscitant l’inquiétude de ses fans. On annonce même déjà qu’il sera encore forfait contre Brest samedi prochain. Pour l’heure, aucune information sur son état réel, le club parlant juste de « phase de reprise post-Covid ». Certains suspectent même qu’il soit encore victime de fatigue à cause de sa contamination. Toutefois, les fans du joueur ont hâte de le retrouver et espèrent qu’il sera de la partie contre le Real Madrid en Ligue des champions.

🔴 Lionel Messi est forfait pour affronter Brest ce week-end.



(@ESPNArgentina) pic.twitter.com/pPS9fafSoX — Actu Foot (@ActuFoot_) January 13, 2022