MMA : Francis Ngannou signe son retour avec un TKO foudroyant face à Philipe Lins à Los Angeles

Le combattant camerounais Francis Ngannou a battu le Brésilien Philipe Lins par TKO à 4 minutes et 31 secondes du premier round, samedi 16 mai à l’Intuit Dome d’Inglewood, en banlieue de Los Angeles. Le combat de poids lourds, co-événement principal de la soirée Rousey vs. Carano, marquait le premier gala de Most Valuable Promotions (MVP MMA 1), structure cofondée par Jake Paul, diffusé en direct sur Netflix.

Un crochet gauche décisif après un round disputé

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, âgé de 39 ans, a d’abord ouvert les hostilités avec un coup de pied bas avant de stopper plusieurs tentatives d’amenée au sol de son adversaire. Lins, qui combattait habituellement chez les mi-lourds et concédait plus de seize kilogrammes au Camerounais, a tenu près de cinq minutes avant qu’une combinaison se terminant par un crochet gauche n’envoie le Brésilien au tapis. L’arbitre Herb Dean est intervenu pour stopper le combat, selon ESPN. Ngannou porte ainsi son palmarès à 19 victoires pour 3 défaites, avec huit succès consécutifs en MMA depuis 2018.

Un retour très espacé dans le temps

Il s’agissait du deuxième combat de MMA de Ngannou en quatre ans. Le combattant n’était plus monté dans une cage depuis sa victoire par TKO contre Renan Ferreira en octobre 2024, son unique apparition sous la bannière de la Professional Fighters League (PFL), avec laquelle il a rompu en mars 2026. Entre-temps, il s’était tourné vers la boxe anglaise, perdant aux points contre Tyson Fury puis par KO contre Anthony Joshua. Le gala de samedi était également le premier événement MMA produit par MVP, jusqu’ici concentrée sur les combats de boxe de Paul.

Un défi lancé à Jon Jones

Au micro du reporter Ariel Helwani après le combat, Ngannou a interpellé Jon Jones, présent à l’Intuit Dome comme consultant pour Netflix : « Il devrait regarder ce que je fais et apprendre ». Jones, qui se dit retraité, a répondu depuis le plateau qu’il devrait d’abord obtenir une libération de son contrat avec l’UFC, rapporte Bleacher Report. Aucun adversaire ni date n’ont été annoncés pour la prochaine sortie de Ngannou, désormais agent libre.