C’était annoncé depuis quelques semaines. Michel Dussuyer, ne poursuivra pas son aventure à la tête des écureuils du Bénin. La Fédération béninoise de football ne compte pas lui renouveler son contrat qui arrive à terme. Le nom de son successeur n’est pas encore connu, mais le gouvernement ne compte pas jeter son dévolu sur n’importe qui. C’est du moins ce qu’a confié à la presse le porte-parole de l’exécutif le vendredi 21 janvier dernier.

« Nous visons un entraîneur qui a un certain pédigrée »

A en croire Wilfried Léandre Houngbédji, le Bénin veut un entraîneur de très haut niveau. « Nous voulons mettre la barre très haut. Nous visons un entraîneur qui a un certain pédigrée » a déclaré le porte-parole du gouvernement. On attend de découvrir ce coach. Il faut rappeler que la phase de groupe des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 démarre en juin prochain. Le 1er juin plus précisément. Les journées 1, 2, 3 et 4 se joueront entre le 1er et le 14 juin. Quant aux deux dernières journées, elles auront lieu du 19 au 27 septembre 2022.

Le nouvel entraîneur béninois devra semble-t-il, être vite trouvé pour préparer ces éliminatoires qui arriveront très rapidement. On espère qu’il fera mieux que Michel Dussuyer qui a réussi à qualifier le Bénin à un quart de la finale de Can. C’était en 2019 du côté de l’Egypte. Pour la toute première fois de son histoire, le Bénin atteignait ce stade de la compétition continentale.