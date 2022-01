Comment faire la lecture numérologique de l’année 2022? C’est la question que Radio Bénin a récemment posé au métaphysicien Damien Zinsou Honton alias Maître Aleph. Il a d’abord expliqué qu’en numérologie on additionne les chiffres. L’addition des chiffres composant 2022 donne 6. « Donc nous sommes en année 6. Et année 6 en numérologie, nous exhorte à assumer les responsabilités. C’est une année de responsabilité. Donc il faut assumer les responsabilités « a laissé entendre le métaphysicien.

La signification des chiffres

Il dira également que 2022 est basé sur l’amour dans toutes ces dimensions. Pour que les béninois sachent à quel chiffre, ils vibrent pour le compte de cette nouvelle année, le métaphysicien leur demande de prendre le chiffre 6 auquel il devront ajouter le jour de naissance et le mois. Il a donné l’exemple d’une personne née un 20 août. Il devra faire le calcul suivant: 6+2+0+8 (le mois d’août étant le huitième mois de l’année). Le total donne 16, donc la personne est en année 7. Une année d’étude selon le métaphysicien.

« Si quelqu’un trouve 1 à la maison, c’est que la personne est en année de démarrage des projets, année 2, année d’association. Le 3, c’est l’année de la communication, le 4, celle où il doit mettre de la rigueur et la discipline dans ses affaires. L’année 5 c’est l’année de voyage et l’année 6, celle de la responsabilité et de l’amour. L’année 8 , c’est année de grande réalisation matérielle et l’année 9, une année de bilan » a t-il expliqué. Rappelons que la numérologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l’attribution de propriétés à des nombres, propriétés variables selon le contexte.