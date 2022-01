Le candidat d’extrême droite, Eric Zemmour ne renonce toujours pas à tacler le président français qui avait voulu emmerder les français non vaccinés. Et s’il peut faire d’une pierre deux coups, il hésite encore moins. Ciblant la position ambiguë de Valérie Pécresse sur le pass vaccinal, Eric Zemmour s’en est prise à la candidate de droite tout en taclant au passage le président français.

Et pour cause Valérie Pécresse affirme que le pass vaccinal qu’elle a pourtant soutenu via les députés de son parti ne sera plus utile d’ici là. « Valérie Pécresse appelle à voter le pass vaccinal, puis elle avoue qu’il ne sert à rien. Macron emmerde les Français cyniquement. Pécresse emmerde les Français gratuitement » a lâché le candidat Zemmour. Pour rappel, le candidat avait provoqué une polémique sans le vouloir autour de la situation des élèves en situation d’handicap. Il avait depuis tenté de rattraper le coup sans totalement y parvenir.