Laissé libre par Niort depuis juillet 2020, David Digla pourrait poursuivre sa carrière du côté de la Belgique. En effet, selon des sources concordantes, l’ailier béninois serait sur les tablettes du club belge de Virton qui évolue en deuxième division. David Djigla et son entourage auraient même déjà enclenché les discussions avec l’actuel 8ème de la D2 belge. Le nouvel entraîneur du club, Pablo Correa, trouve le profil de l’écureuil, intéressant, lui qui a roulé sa bosse du côté de la France dans des clubs comme l’AJ Auxerre, Evian et Nancy.

Si les négociations aboutissaient David Djigla perdrait son statut de chômeur. Dans un entretien accordé à un site sportif béninois en décembre 2021, il racontait un peu ce moment compliqué de sa carrière. A l’en croire, c’était « très difficile ». « C’est la première fois que ça m’arrive de me retrouver dans cette situation. C’est des choses qui arrivent dans une carrière » disait-il. David Digla, est un joueur qui s’est révélé au 11 créateurs de Cotonou.

Buteur face au Togo lors des qualifs pour la Can 2019

Il a ensuite participé à la Coupe d’Afrique U20 en 2013 avec un certain Saturnin Allagbé le gardien de but titulaire de la sélection nationale. L’ancien Bordelais était également du côté de l’Egypte en 2019 lors de l’historique qualification des écureuils pour les quarts de finale de la compétition. On se souvient surtout de lui pour ce but marqué contre le Togo à Cotonou, lors de l’ultime match des éliminatoires de la CAN Egypte 2019.